Grande Fratello 2024, Enzo Paolo Turchi abbandona la casa? La decisione | Video Mediaset (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ arrivato il momento di scoprire la decisione di Enzo Paolo Turchi: il ballerino e coreografo abbonderà il Grande Fratello 2024 oppure no? Enzo Paolo Turchi lascia il Grande Fratello 2024? Dopo sette puntate Enzo Paolo Turchi comunica ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello 2024 il suo desiderio di lasciare la casa. «Penso di non poter dare nient’altro. Ho dato tutto quello che sentivo, ma sento che non posso fare a meno della mia famiglia. Ho nostalgia della mia famiglia, stasera devo abbracciare Maria e Carmen, devo andare da mia figlia» – dice il coreografo ed ex ballerino. Poco dopo l’ingresso della moglie Carmen Russo mostra qualcosa di inaspettato: una frattura in una delle coppie più amate e longeve del mondo della televisione e dello spettacolo. Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Enzo Paolo Turchi abbandona la casa? La decisione | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E’ arrivato il momento di scoprire ladi: il ballerino e coreografo abbonderà iloppure no?lascia il? Dopo sette puntatecomunica ad Alfonso Signorini e alil suo desiderio di lasciare la. «Penso di non poter dare nient’altro. Ho dato tutto quello che sentivo, ma sento che non posso fare a meno della mia famiglia. Ho nostalgia della mia famiglia, stasera devo abbracciare Maria e Carmen, devo andare da mia figlia» – dice il coreografo ed ex ballerino. Poco dopo l’ingresso della moglie Carmen Russo mostra qualcosa di inaspettato: una frattura in una delle coppie più amate e longeve del mondo della televisione e dello spettacolo.

