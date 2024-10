Gli album da ascoltare (Di martedì 8 ottobre 2024) Da Cutouts degli Smile a Dance, no one’s watching degli Ezra Collective. Le recensioni della stampa straniera. Leggi Internazionale.it - Gli album da ascoltare Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Da Cutouts degli Smile a Dance, no one’s watching degli Ezra Collective. Le recensioni della stampa straniera. Leggi

Coldplay - Shawn Mendes - Tananai : gli album che non vediamo l’ora di ascoltare a ottobre 2024 - WE PRAY ft Little Simz, Burna Boy, Elyanna and TINI4. Lo scorso giugno è arrivato l’annuncio della nuova era musicale con Moon Music, decimo lavoro in studio della band britannica, anticipato feelslikeimfallinginlove e We Pray. Paolo Fresu & Ermal Meta 2. Lazza) 11 MEZZO MONDO 12 ... (Metropolitanmagazine.it)

Gli album da ascoltare - Da My method actor di Nilüfer Yanya a City lights di The Waeve. Le recensioni della stampa straniera. Leggi . (Internazionale.it)

Gli album da ascoltare - Da Endlessness di Nala Sinephro a Soft tissue dei Tindersticks. Le recensioni della stampa straniera. Leggi . (Internazionale.it)