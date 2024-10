Giorgetti: “Accise? Probabile allineamento, giù per benzina e su per gasolio” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sulle Accise dei carburanti "abbiamo scritto allineamento, significa che probabilmente ci sarà una diminuzione delle Accise sulla benzina e un aumento di quelle sul gasolio. Dobbiamo calare quest'obbligo con gradualità". A dirlo è oggi il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nelle risposte durante l'audizione sul Psb. Di ipotesi allineamento delle Accise del petrolio e della Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sulledei carburanti "abbiamo scritto, significa che probabilmente ci sarà una diminuzione dellesullae un aumento di quelle sul. Dobbiamo calare quest'obbligo con gradualità". A dirlo è oggi il ministro dell'Economia Giancarlonelle risposte durante l'audizione sul Psb. Di ipotesidelledel petrolio e della

Allineamento accise - quanto pagheremmo gasolio e benzina : le proiezioni - Questo aumento peserebbe molto sulle famiglie italiane, che dovrebbero affrontare una spesa aggiuntiva di quasi 2 miliardi di euro all’anno, pari a circa 70 euro per ogni famiglia. Per il gasolio, il totale delle tasse è leggermente inferiore, pari a 0,909 euro al litro (di cui 0,292 euro di ... (Quifinanza.it)

Unem : allineamento accise - 2 mld esborso - 16. Così una nota dell'Unem, l'associazione delle imprese dei carburanti, dopo quanto trapelato dal Piano strutturale di bilancio. "L'aumento si tradurrebbe in un maggiore esborso per le famiglie stimato in quasi 2 miliardi di euro, circa 70 euro all'anno per 26 milioni di famiglie", spiega l'Unem. (Televideo.rai.it)

Unem - da allineamento accise 2 miliardi di euro di esborso - "Nell'ipotesi estrema in cui l'allineamento delle attuali aliquote si traducesse nell'equiparazione dell'accisa sul gasolio a quella della benzina, l'effetto sarebbe un aumento immediato dei prezzi al consumo del gasolio di 13,5 centesimi di euro al litro, includendo la componente dell'Iva (pari al ... (Quotidiano.net)