Franco Baresi è il primo eroe della Hall of Fame del Milan (Di martedì 8 ottobre 2024) Nell'anno del suo 125° anniversario, il Milan ha annunciato il lancio della sua Hall of Fame: il primo ad essere accolto è Franco Baresi Pianetamilan.it - Franco Baresi è il primo eroe della Hall of Fame del Milan Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nell'anno del suo 125° anniversario, ilha annunciato il lanciosuaof: ilad essere accolto è

Franco Baresi è primo eroe della Hall of Fame del Milan - Nell'anno del suo 125° anniversario, il Milan ha annunciato il lancio della sua Hall of Fame: il primo ad essere accolto è Franco Baresi. (Pianetamilan.it)

La NOVITà. Il club rossonero lancia la sua Hall of Fame. Franco Baresi il primo membro ufficiale - La Hall of Fame del Milan vuole celebrare personaggi che hanno rappresentato il club in maniera distintiva, dentro e fuori dal campo, attraverso i loro successi, la loro condotta e il loro impegno. Franco Baresi (festeggia i 50 anni con il club) sarà il primo membro ufficiale della Hall of Fame. ... (Sport.quotidiano.net)

Milan - presentata la Hall of Fame : il primo ad entrarci è Franco Baresi. Ecco come funziona - Il Milan lancia la propria Hall of Fame: una cerchia all`interno della quale saranno ammessi solo gli ex giocatori che hanno fatto la storia... (Calciomercato.com)