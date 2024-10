Francesco Cavestri torna live a Milano al Teatro Triennale per JazzMi (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il tour “IKI – BELLEZZA ISPIRATRICE”, partito da Milano al Blue Note e che ha toccato diverse città italiane da nord a sud presentando i suoi album con diversi concerti sold-out, Francesco Cavestri ritorna anche quest’anno ad animare la notte di Halloween esibendosi a Milano nel prestigioso Teatro della Triennale per JazzMi 2024, rassegna che trasforma Milano nella capitale del Jazz contemporaneo abbracciando tradizione e sperimentazione. La IX edizione dell’evento vedrà infatti Cavestri esibirsi, tra i giganti e gli artisti più avanguardisti del panorama del jazz mondiale, con il suo progetto di contaminazione tra jazz e hip hop, con cui ha ricevuto diversi riconoscimenti anche come divulgatore. Laprimapagina.it - Francesco Cavestri torna live a Milano al Teatro Triennale per JazzMi Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo il tour “IKI – BELLEZZA ISPIRATRICE”, partito daal Blue Note e che ha toccato diverse città italiane da nord a sud presentando i suoi album con diversi concerti sold-out,rianche quest’anno ad animare la notte di Halloween esibendosi anel prestigiosodellaper2024, rassegna che trasformanella capitale del Jazz contemporaneo abbracciando tradizione e sperimentazione. La IX edizione dell’evento vedrà infattiesibirsi, tra i giganti e gli artisti più avanguardisti del panorama del jazz mondiale, con il suo progetto di contaminazione tra jazz e hip hop, con cui ha ricevuto diversi riconoscimenti anche come divulgatore.

