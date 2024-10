Ex calciatore del Napoli rischia di perdere un dito mentre lava i piatti: l'incidente (Di martedì 8 ottobre 2024) Brutta disavventura per l'ex difensore del Napoli Axel Tuanzebe. L'ex azzurro, infatti, ha rischiato di perdere un dito a causa di un incidente domestico.La settimana scorsa, il ventiseienne - come racconta il Daily Mail stava lavando i piatti quando un bicchiere si è rotto. Una delle schegge Napolitoday.it - Ex calciatore del Napoli rischia di perdere un dito mentre lava i piatti: l'incidente Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Brutta disavventura per l'ex difensore delAxel Tuanzebe. L'ex azzurro, infatti, hato diuna causa di undomestico.La settimana scorsa, il ventiseienne - come racconta il Daily Mail stavando iquando un bicchiere si è rotto. Una delle schegge

Weekend a Napoli - gli eventi da non perdere : cosa fare dal 4 al 6 ottobre 2024 - Il festival Spinacorona - passeggiate musicali napoletane con oltre?quaranta artisti e diciannove concerti gratuiti, il Campania Libri Festival - Fiera dell’editoria a Palazzo Reale, il Red Bull 64 Bars Live a Scampia, la Race for the Cure, la mostra Andy Warhol. Triple Elvis alle Gallerie... (Napolitoday.it)

Weekend a Napoli - gli eventi da non perdere : cosa fare dal 27 al 29 settembre 2024 - Aperture straordinarie, visite guidate e tante iniziative per le Giornate Europee del Patrimonio, Francesco Cicchella in scena all'Arena Flegrea con BIS! Il gran finale, Ricomincio dai Libri - La Fiera del Libro di Napoli all'Archivio di Stato con ingresso gratuito, Roberto Saviano e Mimmo... (Napolitoday.it)

De Magistris : “Euro 2032? Napoli non può perdere queste opportunità ” - . Se fossi sindaco in questo momento, accoglierei con molta positività un investimento nella zona orientale. In questo momento, mi permetto di dire, c’è una città poco amministrata sul piano politico ed amministrativo: il Sindaco Manfredi vive di rendita e lo fa anche male. Napoli è una città ... (Terzotemponapoli.com)