Eccellenza Sant’Agostino ci pensa il duo Cazzadore-Vanzini

(Di martedì 8 ottobre 2024) Cino i gemelli del gol,su rigore esu azione, a togliere le castagne dal fuoco a mister Bolognesi (nella foto). Ail fanalino di coda Faenza si è presentato tutt’altro che arrendevole, tant’è vero che all’intervallo sono stati i romagnoli ad andare negli spogliatoi in vantaggio, grazie al gol messo a segno nel tramonto del primo tempo da Zani. Nella ripresa ilha cambiato marcia e per gli ex granata Ruffini e Albonetti è calato il sipario. "Il primo tempo è stato contrassegnato dall’aggressività del Faenza – dice Steven Anostini, uno dei migliori domenica – Non abbiamo sofferto in difesa, a parte una conclusione iniziale su cui Costantino si è opposto con valore. Abbiamo tenuto bene il campo, eravamo in controllo, è mancato l’ultimo passaggio e soprattutto il gol, che è quello che conta.