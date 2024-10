Democrazia Partecipata, proroga al 15 Ottobre del termine per la votazione dei progetti (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Amministrazione Comunale ha prorogato alle ore 23:59 di martedì 15 Ottobre 2024 il termine per la votazione on line sui fondi da destinare ai progetti di Democrazia Partecipata. Fino a tale data sono aperte le votazioni per i progetti, indicati dagli stessi cittadini in forma singola o associata, da realizzare sulla base di un budget stanziato di circa 200 mila euro. Sulla piattaforma “Catania Semplice” nel sito istituzionale del Comune di Catania, si può visionare l’elenco, degli 8 progetti promossi dai cittadini, ammessi a votazione. Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età, residenti nel territorio comunale. Se si sceglie di votare online è indispensabile essere forniti di Spid o CIE; è ammessa una sola espressione di voto. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Amministrazione Comunale hato alle ore 23:59 di martedì 152024 ilper laon line sui fondi da destinare aidi. Fino a tale data sono aperte le votazioni per i, indicati dagli stessi cittadini in forma singola o associata, da realizzare sulla base di un budget stanziato di circa 200 mila euro. Sulla piattaforma “Catania Semplice” nel sito istituzionale del Comune di Catania, si può visionare l’elenco, degli 8promossi dai cittadini, ammessi a. Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età, residenti nel territorio comunale. Se si sceglie di votare online è indispensabile essere forniti di Spid o CIE; è ammessa una sola espressione di voto.

