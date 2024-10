Dall'associazione torinese arriva un carico di mobili donati alle famiglie alluvionate (Di martedì 8 ottobre 2024) Un camion di mobili è giunto a Conselice. La donazione è stata effettuata Dall'associazione 'Casa della speranza onlus' di Castiglione torinese nei confronti delle tante famiglie che hanno perso tutto nell'ultima alluvione. Il mobilio - tavoli, poltrone, frigoriferi, letti, sedie e quant'altro - Ravennatoday.it - Dall'associazione torinese arriva un carico di mobili donati alle famiglie alluvionate Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un camion diè giunto a Conselice. La donazione è stata effettuata'Casa della speranza onlus' di Castiglionenei confronti delle tanteche hanno perso tutto nell'ultima alluvione. Ilo - tavoli, poltrone, frigoriferi, letti, sedie e quant'altro -

