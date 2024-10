Crotone spara e uccide un pizzaiolo | poliziotto fuori servizio linciato dalla folla

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre- Unhato e ucciso unnel quartiere popolare Lampanaro di. E’ successo oggi pomeriggio. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l’agente sarebbe stato aggredito e avrebbe fatto fuoco con l’arma d’ordinanza prima di essere picchiato. Ilche hato e ucciso ilFrancesco Chimirri, nel primo pomeriggio,era libero dale stava andando al lavoro. L’aggressione sarebbe avvenuta in strada per motivi al vaglio dei carabinieri impegnati nelle indagini. La vittima, 44 anni, si trovava insieme al figlio al momento dei fatti. Il colpo, esploso con l’arma d’ordinanza, ha centrato fatalmente Chimirri, morto in macchina prima dell’arrivo dei sanitari.