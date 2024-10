Lanazione.it - Cortona, iniziati i lavori di pulizia della cinta muraria

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – Sonodi pulituradel centro storico di. La ditta incaricata dall’Amministrazione comunale ha iniziato le attività da Porta Santa Maria, in prossimità di via Roma e raggiungerà piazza Mazzini, lungo la strada provinciale 34. L’intervento prevede la rasatura e ladalle erbe infestanti mediante l’ausilio di strumentazione tecnica e, qualora ce ne fosse la necessità, anche di operatore su cestello perin altezza. Trattandosi di un cantiere stradale, la ditta incaricata adotterà tutti gli accorgimenti del caso per ridurre l’impatto sulla viabilità. In alcune fasi sarà indispensabile l’istituzione di senso unico alternato sulla strada provinciale 34.