Thesocialpost.it - Congo, un traghetto con 300 passeggeri affonda nel lago Kivu in pochi secondi: decine di morti

(Di martedì 8 ottobre 2024) Almeno 78 persone hanno perso la vita venerdì scorso quando unsi è capovolto nel, nella parte orientale della Repubblica Democratica del, ametri dalla destinazione. La stampa internazionale riporta che l'imbarcazione, partita dalla città di Minova, nel Sud, stava raggiungendo la costa di Goma quando èta. A bordo si trovavano circa 278, secondo quanto dichiarato dal governatore regionale. "Ci vorranno almeno tre giorni per avere un bilancio preciso, poiché non tutti i corpi sono stati ancora recuperati", ha spiegato il governatore Jean Jacques Purisi all'agenzia di stampa Reuters.