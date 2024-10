Coldiretti, Rocca: “In 80 anni ha cambiato il volto dell’agricoltura” (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – “La Coldiretti in 80 anni ha contribuito a cambiare il volto dell’agricoltura in Italia. La riforma promossa dal suo fondatore Paolo Bonomi, nel 1944, è ormai storia del nostro Paese. Attraverso essa sono state preservate la dignità e l’integrità dei coltivatori”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Un percorso che, nel tempo, ha permesso di far apprezzare il “Made in Italy” – dichiara ancora – in tutto il mondo. Difesa del territorio e del paesaggio, valorizzazione della qualità, innovazione tecnologica ma, soprattutto, attenzione all’aspetto umano, lotta al caporalato e sostegno alle donne, costituiscono la base del suo attuale agire. Valori e azioni che la Regione Lazio condivide e promuove ogni giorno. Come ha sottolineato il presidente Mattarella: “L’agricoltura è il futuro dell’umanità”. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – “Lain 80ha contribuito a cambiare ilin Italia. La riforma promossa dal suo fondatore Paolo Bonomi, nel 1944, è ormai storia del nostro Paese. Attraverso essa sono state preservate la dignità e l’integrità dei coltivatori”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco. “Un percorso che, nel tempo, ha permesso di far apprezzare il “Made in Italy” – dichiara ancora – in tutto il mondo. Difesa del territorio e del paesaggio, valorizzazione della qualità, innovazione tecnologica ma, soprattutto, attenzione all’aspetto umano, lotta al caporalato e sostegno alle donne, costituiscono la base del suo attuale agire. Valori e azioni che la Regione Lazio condivide e promuove ogni giorno. Come ha sottolineato il presidente Mattarella: “L’agricoltura è il futuro dell’umanità”.

