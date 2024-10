Casamonica e Spada tornano nel mirino dei magistrati: otto arresti per spaccio di droga a Torre Angela (Di martedì 8 ottobre 2024) otto arresti per “associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di ‘Torre Angela’” a Roma. È il bilancio del blitz condotto dalla Squadra Mobile di Roma ed dagli agenti Casilino al termine di complessa attività indagine svolta tra il 2019 ed il 2020 sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma: in manette sono finiti 6 affiliati al clan Casamonica e al clan Spada, mentre sono scattati gli arresti domiciliari per altri due pusher. Lanotiziagiornale.it - Casamonica e Spada tornano nel mirino dei magistrati: otto arresti per spaccio di droga a Torre Angela Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024)per “associazione per delinquere finalizzata allodi sostanze stupefacenti nella zona di ‘’” a Roma. È il bilancio del blitz conddalla Squadra Mobile di Roma ed dagli agenti Casilino al termine di complessa attività indagine svolta tra il 2019 ed il 2020 sil coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma: in manette sono finiti 6 affiliati al clane al clan, mentre sono scattati glidomiciliari per altri due pusher.

