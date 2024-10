Anteprima24.it - Cartelle pazze a Napoli, 3.374 ingiunzioni per multe già pagate

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutigià, ma arrivano lea casa. A, l’associazione Codici Campania denuncia un presunto caso di ‘’. Nel mirino laObiettivo Valore, concessionaria per la riscossione dei tributi comunali. La stessa società, tra l’altro, è col fiato sospeso in Cassazione. Il prossimo 22 gennaio è fissata l’udienza sulla sua legittimità. La Suprema Corte dovrà pronunciarsi sulla società di scopo, creata per affiancare il Comune dinella gestione delle entrate tributarie. In attesa del verdetto, emerge un’altra vicenda. “Le segnalazioni che stiamo ricevendo e che stiamo analizzando – spiega Giuseppe Ambrosio, legale di Codici Campania – riguardano una situazione paradossale”.