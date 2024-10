Ilfattoquotidiano.it - Campi Flegrei, al via le prove di evacuazione. Ma la soluzione efficace è una sola

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dal 9 al 12 ottobre 2024 ci sarannodiper i cittadini, a causa del persistente bradisismo. Il Piano di emergenza per ie il Vesuvio prevede che, nel caso in cui si preveda un’eruzione imminente, tutta la popolazione residente nella corrispondente ‘zona rossa’ sia evacuata entro un tempo massimo di 72 ore. La zona rossa flegrea contiene oltre 500.000 abitanti; quella vesuviana circa 700.000. L’è pianificata via terra, attraverso strade e ferrovie. Tralasciando di commentare il problema prettamente logistico, che verosimilmente sarà stato studiato e pianificato da specialisti del settore, negli ultimi anni abbiamo affrontato, con una visione multidisciplinare (con economisti, sociologi, pianificatori, ecc.), le problematiche della mitigazione del rischio vulcanico in queste aree.