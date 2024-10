Calciomercato Milan – Ricordi Maldini? Un talento in rosa e un errore da evitare (Di martedì 8 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Daniel Maldini sta giocando molto bene con il Monza di Sandro Nesta. Occhio Diavolo: è un errore da non rifare Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Ricordi Maldini? Un talento in rosa e un errore da evitare Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024), Danielsta giocando molto bene con il Monza di Sandro Nesta. Occhio Diavolo: è unda non rifare

Calciomercato Parma - si punta ad un GRANDE COLPO in difesa. Nel mirino l’ex Milan Kjaer (e non solo) - Calciomercato Parma, alla ricerca di un GRANDE COLPO in difesa. Si pesca dal MERCATO SVINCOLATI per compensare l’assenza di quel giocatore Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciomercato Parma potrebbe ritornare in auge dopo l’infortunio di Alessandro Circati: difensore che, causa della ... (Calcionews24.com)

Calciomercato Milan - Victor Lindelof nel mirino? La trattativa - Il calciatore svedese potrebbe essere il rinforzo ideale per il reparto arretrato della formazione rossonera nella prossima sessione estiva di calciomercato. Rinforzando e garantendo esperienza a un reparto troppo spesso in difficoltà nelle ultime stagioni. Motivo per cui il giocatore potrebbe ... (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan – Ceccarini : “Vice Fofana - ecco l’idea per gennaio” - Che impatto di Youssouf Fofana nel Milan! Ma non ci sono alternative valide: arriveranno nel calciomercato di gennaio? Ecco il punto. (Pianetamilan.it)