Basket femminile: Eurolega 2024-2025 al via con tanti cambiamenti. Schio e Venezia puntano in alto (Di martedì 8 ottobre 2024) Bisogna partire subito dal fatto conclamato: l’Eurolega femminile 2024-2025 è il vento del cambiamento. Non quello cantato dagli Scorpions (che peraltro parlavano di ben altri temi), ma quello di una formula totalmente diversa rispetto a quella degli anni passati, che cambierà giocoforza la gestione di tutta la stagione che sta per cominciare. Cambia tutta la struttura della parte iniziale, suddivisa in due tronconi. Le 16 squadre al via sono state suddivise in quattro gironi da quattro, con le prime tre che accedono alla seconda fase e le quarte che “retrocedono” in EuroCup. Nella seconda fase si riformano due gruppi, stavolta da sei formazioni, con i risultati delle prime sei giornate che vengono portati dietro. In particolare, nel gruppo E andranno le prime tre dei gironi A e B e nel gruppo F andranno le prime tre dei gironi C e D. Oasport.it - Basket femminile: Eurolega 2024-2025 al via con tanti cambiamenti. Schio e Venezia puntano in alto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Bisogna partire subito dal fatto conclamato: l’è il vento del cambiamento. Non quello cantato dagli Scorpions (che peraltro parlavano di ben altri temi), ma quello di una formula totalmente diversa rispetto a quella degli anni passati, che cambierà giocoforza la gestione di tutta la stagione che sta per cominciare. Cambia tutta la struttura della parte iniziale, suddivisa in due tronconi. Le 16 squadre al via sono state suddivise in quattro gironi da quattro, con le prime tre che accedono alla seconda fase e le quarte che “retrocedono” in EuroCup. Nella seconda fase si riformano due gruppi, stavolta da sei formazioni, con i risultati delle prime sei giornate che vengono portati dietro. In particolare, nel gruppo E andranno le prime tre dei gironi A e B e nel gruppo F andranno le prime tre dei gironi C e D.

