Barbara d’Urso è di nuovo nonna: la nuora Giulia ha partorito (Di martedì 8 ottobre 2024) Barbara d'Urso è diventata di nuovo nonna: la nuora Giulia ha partorito e sui social arriva l'annuncio della conduttrice L'articolo Barbara d’Urso è di nuovo nonna: la nuora Giulia ha partorito proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Barbara d’Urso è di nuovo nonna: la nuora Giulia ha partorito Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024)d'Urso è diventata di: lahae sui social arriva l'annuncio della conduttrice L'articoloè di: lahaproviene da Novella 2000.

“Sono di nuovo nonna”. L’annuncio della Signora della musica italiana : secondo nipotino - Come didascalia di accompagnamento alla foto, in cui c’è lei assieme al neonato, ha scritto: “Scusate, ma… ho poco tempo“. L'articolo “Sono di nuovo nonna”. Fiordaliso era diventata nonna per la prima volta 12 anni fa, quando era nata Rebecca Luna, figlia di Sebastiano. La cantante ha ... (Caffeinamagazine.it)

Barbara D’Urso di nuovo nonna : la nuora Giulia è in dolce attesa - Le immagini non mentono: il pancione c’è e si vede, Giulia è raggiante, così come è lampante la grande complicità con la suocera, che la adora. Proprio nel rispetto della loro privacy, quando era nata la nipotina Matilde non c’era stato alcun annuncio plateale e i fan avevano potuto apprendere la ... (Dilei.it)

Fiordaliso di nuovo nonna - il commento di Rosy Chin : “Da la Zì a la Nò il passo è breve” - Fiordaliso è pronta a ricevere un altro nipotino da crescere e volere bene. La reazione di Rosy Chin, coinquilina al Gf: "Da la Zì a la Nò il passo è breve".Continua a leggere . (Fanpage.it)