Arezzo, colpo da 25mila euro di una banda di ladri in una ditta orafa: rubati 40 chili di filo d'argento

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 –deiin unadidove hanno portato 40did'argento per un valore circama il bottino è ancora da quantificare. Ihanno agito ieri sera intorno alle 22:30, hanno tagliato la recinzione e con dei grossi martelli hanno sfondato la porta d'ingresso, penetrando all'interno della Taitù, in via Ramelli. Dalle telecamere gli uomini della vigilanza si sono accorti di quanto avveniva e hanno dato l'allarme. I carabinieri sono arrivati sul posto velocemente ma isi sono dati subito alla fuga. Sono in corso indagini per risalire agli autori. Laera già stata presa di mira, anche di recente, per due volte. È il 17esimodall'inizio dell'anno ai danni di aziende orafe dell'Aretino.