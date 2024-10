Ilfoglio.it - Antigone e i fiori di Flavio Briatore

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il Crazy Pizza di via Veneto, ristorante di, è stato sanzionato. Subito ne è insorta una querelle politico-culinaria che ha coinvolto le menti e i cuori dei cittadini e dell’amministrazione stessa, quando si è scoperto per cosa l’attività era stata sanzionata; la polizia locale ha eccepito sulle composizioni floreali usate dal ristorante come allestimenti esterni e, normativa alla mano, gli ha recapitato una sanzione di duecentododici euro. Non la prima, per vero, che riceve il ristorante ma senza dubbio quella che è destinata a far più rumore, per il suo impatto floreale, e che gli altri commercianti del Centro storico conoscono bene, spesso per esserci passati loro stessi.