Lidentita.it - Altro che dazi, la Cina è già arrivata in Europa

(Di martedì 8 ottobre 2024) Bruxelles ha fatto un deserto dell’automotive europeo, l’ultimo settore in cui il vecchio (e derelitto) continente poteva ancora dire la sua, e l’ha consegnato a Pechino. L’unica sarebbe soprassedere, una volta e per sempre, alla frenesia green ed elettrica – come chiedono, tra gli altri, i concessionari Stellantis – ma ammettere di aver sbagliato, perche, laè giàinL'Identità.