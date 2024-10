Serieanews.com - Vlahovic choc, pessime notizie per la Juve: c’è l’annuncio

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’ultima domenica non è stata semplice per l’attaccante dellantus Dusan. Pioggia di critiche per il serbo. Il campionato di serie A è ufficialmente fermo per la sosta per le Nazionali e le prossime due settimane porteranno tanto da dire ai tifosi dei principali club italiani. Una delle squadre che più ha deluso nell’ultimo weekend è sicuramente ladi Dusan, protagonista con un risultato a sorpresa. Cassano duro a(Lapresse) SerieAnewsNessuno se lo sarebbe mai aspettato e invece lanon è andata oltre l’1 a 1 casalingo contro il Cagliari nel match di domenica all’ora di pranzo, una sfida dove i bianconeri hanno fatto turnover e la gara si era messa benissimo per loro. Una rete di Dusansu calcio di rigore al quindicesimo minuto sembrava aver chiuso la gara e la gestione del gioco dellastavolta non ha pagato.