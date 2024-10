VIDEO: Le ferite e la rabbia di Drew McIntyre dopo il suo match a Bad Blood (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Hell in a Cell match tra Drew McIntyre e CM Punk visto a Bad Blood ha fatto gioire il pubblico di Atlanta, sia per il suo esito che per lo svolgimento in se della contesa. Come avrete sicuramente letto sul nostro sito, lo scozzese ha realmente riportato un taglio sulla nuca. Una circostanza prevedibile a causa della brutale stipulazione. Qui sotto troviamo invece un VIDEO con Drew che rientra nel backstage e manda letteralmente “a quel paese” il cameraman WWE. Drew McIntyre after the HIAC match last night.“F*ck off” pic.twitter.com/guEBRGICds— Wrestle Ops (@WrestleOps) October 6, 2024 Le condizioni di McIntyre sono ben visibili a voi tutti. Vedremo ora cosa ne sarà dei due nel primo episodio di RAW post Bas Blood. Zonawrestling.net - VIDEO: Le ferite e la rabbia di Drew McIntyre dopo il suo match a Bad Blood Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Hell in a Celltrae CM Punk visto a Badha fatto gioire il pubblico di Atlanta, sia per il suo esito che per lo svolgimento in se della contesa. Come avrete sicuramente letto sul nostro sito, lo scozzese ha realmente riportato un taglio sulla nuca. Una circostanza prevedibile a causa della brutale stipulazione. Qui sotto troviamo invece unconche rientra nel backstage e manda letteralmente “a quel paese” il cameraman WWE.after the HIAClast night.“F*ck off” pic.twitter.com/guEBRGICds— Wrestle Ops (@WrestleOps) October 6, 2024 Le condizioni disono ben visibili a voi tutti. Vedremo ora cosa ne sarà dei due nel primo episodio di RAW post Bas

