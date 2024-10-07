Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 19:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 18 : 45 - IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSTIENSE E TRA LAURENTINA E ANAGNINA. VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 18. RACCOMANDIAMO LA MASISMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 18 : 15 - RITARDI FINO A 50 MINUTI. SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CODE A TRATTI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. RACCOMANDIAMO LA MASISMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. SULLA LINEA PISA-ROMA LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA IN ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 17 : 45 - VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 17. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO ALTEZZA GRA VERSO IL CENTRO E TRA VIA ISACCO NEWTON E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA SULLA LINEA PISA-ROMA LA ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza