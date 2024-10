Unità Speciale Scomparsi, la seconda stagione in arrivo su Mediaset Infinity (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unità Speciale Scomparsi, la seconda stagione in arrivo su Mediaset Infinity Dopo il successo della prima stagione – interamente disponibile sulla piattaforma – una nuova stagione di Unità Speciale Scomparsi si appresta a fare il suo ingresso gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Nei nuovi episodi, l’ispettrice Sonia Ledesma torna insieme ai suoi colleghi dell’Unità Persone Scomparse, sotto il comando dell’Ispettore Capo Santiago Abad, per continuare il lavoro di ricerca e investigazione sui casi di allontanamento e sparizioni di persone. In questa stagione, la speranza di ritrovare una giovane ragazza scomparsa anni prima, la scoperta di alcuni resti carbonizzati e il ritrovamento del cadavere di una donna porteranno la squadra ad affrontare la possibilità di dover dare la caccia ad un serial killer. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), lainsuDopo il successo della prima– interamente disponibile sulla piattaforma – una nuovadisi appresta a fare il suo ingresso gratis e in esclusiva su. Nei nuovi episodi, l’ispettrice Sonia Ledesma torna insieme ai suoi colleghi dell’Persone Scomparse, sotto il comando dell’Ispettore Capo Santiago Abad, per continuare il lavoro di ricerca e investigazione sui casi di allontanamento e sparizioni di persone. In questa, la speranza di ritrovare una giovane ragazza scomparsa anni prima, la scoperta di alcuni resti carbonizzati e il ritrovamento del cadavere di una donna porteranno la squadra ad affrontare la possibilità di dover dare la caccia ad un serial killer.

