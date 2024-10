Torna la Festa dell’Olio Novo a Castelmuzio, Petroio e Trequanda (Di lunedì 7 ottobre 2024) Trequanda (Siena), 7 ottobre 2024 – RiTorna la Festa dell’Olio Novo a Castelmuzio, Petroio e Trequanda: i tre borghi in Festa per celebrare l’olio Novo, produzione di eccellenza del nostro territorio. Esposizione, vendita e degustazioni con le aziende locali, ma anche mercatini, animazioni e mostre tematiche per una Festa che coinvolge le associazioni e la cittadinanza in due weekend pieni di eventi. Il primo weekend della Festa dell’Olio Novo si svolgerà a Castelmuzio dall’11 al 13 ottobre, in collaborazione con l’associazione Castelmuzio Borgo Salotto, società sportiva Valentino Mazzola, libreria Libraccio di Firenze, Pro Loco Trequanda, Strada Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, Arci Trequanda, SS Voluntas Trequanda e Aicoo. Lanazione.it - Torna la Festa dell’Olio Novo a Castelmuzio, Petroio e Trequanda Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)(Siena), 7 ottobre 2024 – Rila: i tre borghi inper celebrare l’olio, produzione di eccellenza del nostro territorio. Esposizione, vendita e degustazioni con le aziende locali, ma anche mercatini, animazioni e mostre tematiche per unache coinvolge le associazioni e la cittadinanza in due weekend pieni di eventi. Il primo weekend dellasi svolgerà adall’11 al 13 ottobre, in collaborazione con l’associazioneBorgo Salotto, società sportiva Valentino Mazzola, libreria Libraccio di Firenze, Pro Loco, Strada Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, Arci, SS Voluntase Aicoo.

