Torna in sala 'Shining' restaurato in 4K e nella versione originale di 144 minuti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre, martedì 8 e mercoledì 9 (spettacoli alle 18 e alle 21), al Multicinema Galleria di Bari Torna in sala «Shining» (1980), film capolavoro di Stanley Kubrick, basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, con interpreti principali Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Lloyd. Il Baritoday.it - Torna in sala 'Shining' restaurato in 4K e nella versione originale di 144 minuti Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre, martedì 8 e mercoledì 9 (spettacoli alle 18 e alle 21), al Multicinema Galleria di Bariin» (1980), film capolavoro di Stanley Kubrick, basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, con interpreti principali Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Lloyd. Il

Shining - uno dei capolavori di Stanley Kubrick torna in sala in 4k e nella versione da 144 minuti - Nel senso che i più celebri jump scares del film, tutte le sequenze (compreso l’esterno notte del labirinto) sono illuminate a giorno, come spesso il cinema di Kubrick ha cercato di fare. Insomma su Shining si potrebbe spigolare all’infinito. . Domanda per chi sta leggendo queste righe e non hai ... (Ilfattoquotidiano.it)

Continua Sedicicorto : alla Sala San Luigi torna l’appuntamento con "Il Centenario" - la rubrica di Enrico Gaudenzi sul cinema di cento anni fa - Ancora sguardi da tutto il mondo per il Sedicicorto Forlì International Film Festival, in corso in città fino al 13 ottobre, dopo un primo fine settimana ricco di appuntamenti e di pubblico. Alla Sala San Luigi continuano ogni sera (ore 20,45) le proiezioni dei corti della sezione competitiva... (Forlitoday.it)

Collecchio e Sala : tornano i corsi di ginnastica per anziani - Corsi che a Sala Baganza sono estesi anche agli adulti over 45. A Collecchio l’attività motoria, organizzata in collaborazione con A. D. . La forma fisica non ha età, con i corsi di ginnastica per anziani organizzati a Collecchio e Sala Baganza da Azienda Pedemontana sociale. . Galaxy ... (Parmatoday.it)