Universalmovies.it - The Running Man: anche Katy O’Brian nel cast del remake

Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’attricesarà tra i protagonisti di TheMan, nuovo adattamento del famoso romanzo firmato da Stephen King. Il film è stato ufficializzato lo scorso aprile, ed in concomitanza è stato scelto Glen Powell come protagonista nel ruolo che fu di Arnold Schwarzenegger nel lontano 1987. Ora, a distanza di qualche mese, Empire ha riferito che Paramount Pictures ha sceltocome volto femminile nel film. La lanciatissima attrice, come noto, si è fatta apprezzare di recente nell’ottimo “Love Lies Bleending“, mentre prossimamente sarà neldi Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 2 (qui il nostro articolo). Il nuovo TheMan vedrà Edgar Wright pronto a battere il primo ciak dal prossimo mese di novembre, con una sceneggiatura co-firmata assieme al suo collaboratore di “Scott Pilgrim vs. the World” Michael Bacall.