Spalletti: «Per me non si gioca molto, bisogna avere il coraggio di far giocare tutti» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il ct della Nazionale di calcio italiana, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano per presentare la sfida col Belgio La conferenza di Spalletti «La parola d’ordine è continuità . Sfruttare bene queste giornate azzurre fa bene a loro anche per il futuro nei club. I calciatori se fanno bene qui fanno bene anche nella loro squadre. Gli infortuni succedono, molto dipende dalla pressione che hanno nella testa, non dalla fatica muscolare. Quando una squadra va bene sopperisce a tante cose, quando va male i numeri degli infortunati sono maggiori. I giocatori sono entusiasti di ritrovarsi, ho rivisto lo spirito della sosta precedente, con la gioia di vestire questa maglia». Si gioca troppo nel calcio di oggi? «Ci sono squadre meno attrezzate e lì si potrebbe discutere. Ma ci sono squadre con 25 calciatori e possono giocare frequentemente. Ilnapolista.it - Spalletti: «Per me non si gioca molto, bisogna avere il coraggio di far giocare tutti» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il ct della Nazionale di calcio italiana, Luciano, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano per presentare la sfida col Belgio La conferenza di«La parola d’ordine è continuità . Sfruttare bene queste giornate azzurre fa bene a loro anche per il futuro nei club. I calciatori se fanno bene qui fanno bene anche nella loro squadre. Gli infortuni succedono,dipende dalla pressione che hanno nella testa, non dalla fatica muscolare. Quando una squadra va bene sopperisce a tante cose, quando va male i numeri degli infortunati sono maggiori. Itori sono entusiasti di ritrovarsi, ho rivisto lo spirito della sosta precedente, con la gioia di vestire questa maglia». Sitroppo nel calcio di oggi? «Ci sono squadre meno attrezzate e lì si potrebbe discutere. Ma ci sono squadre con 25 calciatori e possonore frequentemente.

