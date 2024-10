SKY: Conte, patto segreto con Napoli. Ecco la richiesta su Kvara (Di lunedì 7 ottobre 2024) Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, parla dell’impatto di Conte e del possibile rinnovo di Kvaratskhelia Antonio Conte sta dimostrando, anche a Napoli, tutte le sue qualità. Il tecnico azzurro non solo ha ridato fiducia a giocatori che erano stati criticati, ma ha anche suggerito degli acquisti chiave che stanno facendo la differenza. Francesco Modugno, giornalista di SKY, ne ha parlato durante la trasmissione Il bello del calcio, su Televomero. Conte e il patto con Napoli Secondo Modugno, Conte ha stabilito un “patto tacito” con la città e tutto l’ambiente partenopeo: si è fatto garante della resurrezione immediata del Napoli, dimostrando da subito il suo impatto forte e significativo. “Una delle sue principali qualità è quella di far nascere i progetti e metterci immediatamente qualcosa di suo”, ha dichiarato Modugno. Napolipiu.com - SKY: Conte, patto segreto con Napoli. Ecco la richiesta su Kvara Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, parla dell’imdie del possibile rinnovo ditskhelia Antoniosta dimostrando, anche a, tutte le sue qualità. Il tecnico azzurro non solo ha ridato fiducia a giocatori che erano stati criticati, ma ha anche suggerito degli acquisti chiave che stanno facendo la differenza. Francesco Modugno, giornalista di SKY, ne ha parlato durante la trasmissione Il bello del calcio, su Televomero.e ilconSecondo Modugno,ha stabilito un “tacito” con la città e tutto l’ambiente partenopeo: si è fatto garante della resurrezione immediata del, dimostrando da subito il suo imforte e significativo. “Una delle sue principali qualità è quella di far nascere i progetti e metterci immediatamente qualcosa di suo”, ha dichiarato Modugno.

Magoni : “Rosa del Napoli di altissimo livello - ecco quale problema ha Conte in questo momento…” - Magoni tornerebbe ancora al Napoli? Tornerei ancora al Napoli. Poi ho trovato una situazione disastrosa societaria e complici anche le pressioni non è stato facile ma è una scelta che rifarei ancora. Conte è stato grande ed è un grande allenatore e penso che sicuramente non avere le ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli - arriva l'effetto Conte! Spogliatoio blindato e mercato da top : ora De Laurentiis sogna lo scudetto - è un Napoli chiaramente targato Antonio Conte quello che ha dato vita alla propria rinascita in questo avvio di stagione. Si partiva da un... (Calciomercato.com)

Il Napoli di Conte minaccia l'Inter : cala ancora la quota del quarto scudetto - frenata Milan sui bookmaker - Sembra una vita fa quando Conte parlava di `bagno di realtà` per la mancanza di rinforzi di livello per il suo Napoli. Sono infatti tre arrivi... (Calciomercato.com)