"Si sono baciati". Grande Fratello, colpo di scena nella notte. Scoppia la polemica: "Fuori è fidanzata" (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Si sono baciati". Grande Fratello, colpo di scena nella notte. Si forma, in pratica, un'altra coppia. Forse neanche loro lo sanno ancora con certezza ma sembra evidente. Non solo, ieri, tra scherzi, risate e tanto altro, alla fine c'è stato un vero e proprio momento molto intenso sul letto. E chiaramente, il pensiero va prima di tutti al fidanzato della giovane concorrente del Grande Fratello, che invece è a casa a vedere tutto ciò. >> "Yulia e Giglio nascondono un segreto". Grande Fratello, ora Jessica deve sapere la verità Non di certo un bello spettacolo per uno che sembra abbia regalato alla ragazza un anello di fidanzamento da 50mila euro. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa.

