Social. La scomparsa di Sammy Basso ha profondamente toccato la comunità locale. A sole 24 ore dal decesso, Sergio Dussini, proprietario del ristorante in cui il giovane di 28 anni, affetto da progeria, ha avuto un malore fatale sabato sera, ha condiviso i suoi ultimi istanti. La notizia della sua morte ha suscitato una valanga di messaggi di cordoglio da parte di figure del mondo associativo, civile e politico, evidenziando l'impatto che Sammy ha avuto su chi lo conosceva. L'articolo Sammy Basso, il racconto degli ultimi istanti di vita proviene da TvZap.

Tvzap.it - Sammy Basso, il racconto degli ultimi istanti di vita

