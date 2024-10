Sabrina Salerno parla del tumore che l’ha colpita: “Piango tutti i giorni” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sabrina Salerno ha sempre dimostrato al pubblico di essere davvero energica e piena di voglia di vivere e, ancora una volta, la showgirl sta dimostrando tutta la sua grinta, affrontando la sua sfida più grande, quella contro il tumore, che ha scoperto, grazie a un controllo di routine, durante l’estate scorsa. La cantante ha rivelato la brutta notizia ai suoi tanti ammiratori, con un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale, direttamente dalla stanza di ospedale in cui aspettava di subire l’operazione per l’asporto del tumore. In seguito, Sabrina Salerno ha voluto aggiornare i suoi followers, anche sulla buona riuscita dell’intervento medico e, adesso, con un nuovo contenuto digitale, la cantante è tornata a parlare del suo difficile momento e della ripresa dal tumore, che l’ha colpita. Dilei.it - Sabrina Salerno parla del tumore che l’ha colpita: “Piango tutti i giorni” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ha sempre dimostrato al pubblico di essere davvero energica e piena di voglia di vivere e, ancora una volta, la showgirl sta dimostrando tutta la sua grinta, affrontando la sua sfida più grande, quella contro il, che ha scoperto, grazie a un controllo di routine, durante l’estate scorsa. La cantante ha rivelato la brutta notizia ai suoi tanti ammiratori, con un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale, direttamente dalla stanza di ospedale in cui aspettava di subire l’operazione per l’asporto del. In seguito,ha voluto aggiornare i suoi followers, anche sulla buona riuscita dell’intervento medico e, adesso, con un nuovo contenuto digitale, la cantante è tornata are del suo difficile momento e della ripresa dal, che

