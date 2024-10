Ritrovato Davide Piccinali, il medico del San Raffaele scomparso nel nulla (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davide Piccinali è stato Ritrovato. Il medico del San Raffaele, sparito nel nulla da giovedì scorso, sarebbe stato rintracciato in un albergo a Vicenza. Sembra quindi confermata l’ipotesi dell’allontanamento volontario. È stato il fratello Dario, lunedì mattina, ad aver annunciato il ritrovamento Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è stato. Ildel San, sparito nelda giovedì scorso, sarebbe stato rintracciato in un albergo a Vicenza. Sembra quindi confermata l’ipotesi dell’allontanamento volontario. È stato il fratello Dario, lunedì mattina, ad aver annunciato il ritrovamento

