Rihanna annuncia finalmente l’arrivo di Fenty Beauty alle Barbados il suo Paese

Un annuncio importante, quello dato da Rihanna il 1 ottobre su Tik Tok. La cantante di fama mondiale, fondatrice e proprietaria di Fenty Beauty (uno dei marchi glam più famosi al mondo), finalmente esporta il suo brand anche nel suo Paese d'origine, le Barbados. Più in generale, i prodotti Beauty, make-up e hair care arriveranno ai Caraibi. Questo è importantissimo dal punto di vista dell'inclusione: il brand nasce infatti con 40 colorazioni, diventate poi 50, per dare possibilità a tutti di sperimentare con il make-up. Stando a Statista, Fenty Beauty è stato il marchio di bellezza delle celebrità che ha generato il maggior numero di entrate con 477 milioni di sterline (569 milioni di euro) nel 2023. Fenty Beauty sbarca ai Caraibi (e alle Barbados, Paese di Rihanna) A lanciare l'annuncio la stessa cantante, precisamente lo scorso 1° ottobre su TikTok.

