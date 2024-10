Quando si può accendere il riscaldamento? A Milano via libera dal 15 ottobre, a Roma dall’1 novembre. Tutte le zone e le date (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Milano il freddo anticipato – almeno rispetto alla media degli ultimi anni – fa sentire già in questi giorni la mancanza del riscaldamento. A Roma va meglio ma le minime nei prossimi giorni scenderanno sotto i 15 gradi. Ma Quando si potranno accendere i termosifoni senza rischiare multe? La data varia ovviamente in base alla zona geografica. Nel capoluogo lombardo, in zona E, il via libera scatterà il 15 ottobre per un massimo di 14 ore giornaliere. Nella Capitale, in zona D, bisognerà attendere il primo novembre. Ecco Tutte le zone e le date di accensione. Zona A – Comprende Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa. Il riscaldamento parte dal 1° dicembre e si può accendere per massimo 6 ore al giorno fino al 15 marzo.Zona B – Comprende le province di Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani. Ilfattoquotidiano.it - Quando si può accendere il riscaldamento? A Milano via libera dal 15 ottobre, a Roma dall’1 novembre. Tutte le zone e le date Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ail freddo anticipato – almeno rispetto alla media degli ultimi anni – fa sentire già in questi giorni la mancanza del. Ava meglio ma le minime nei prossimi giorni scenderanno sotto i 15 gradi. Masi potrannoi termosifoni senza rischiare multe? La data varia ovviamente in base alla zona geografica. Nel capoluogo lombardo, in zona E, il viascatterà il 15per un massimo di 14 ore giornaliere. Nella Capitale, in zona D, bisognerà attendere il primo. Eccolee ledi accensione. Zona A – Comprende Lampedusa, Porto Empedocle e Linosa. Ilparte dal 1° dicembre e si puòper massimo 6 ore al giorno fino al 15 marzo.Zona B – Comprende le province di Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Trapani.

