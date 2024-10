Progetto rete, aziende: come presentare domanda per i voucher degli stage (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – È online la call per le imprese italiane interessate a ospitare giovani stagisti presso le proprie sedi in Italia e all’estero. L’iniziativa rientra nel Progetto rete, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e in collaborazione con Invitalia, che punta a sviluppare le competenze dei giovani, stimolando e accompagnando la loro vocazione imprenditoriale e facilitando l'ingresso nel mercato del lavoro. Quotidiano.net - Progetto rete, aziende: come presentare domanda per i voucher degli stage Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – È online la call per le imprese italiane interessate a ospitare giovani stagisti presso le proprie sedi in Italia e all’estero. L’iniziativa rientra nel, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e in collaborazione con Invitalia, che punta a sviluppare le competenze dei giovani, stimolando e accompagnando la loro vocazione imprenditoriale e facilitando l'ingresso nel mercato del lavoro.

Bicipolitana : ecco il progetto dedicato alle scuole per valorizzare la rete ciclabile - Questo è l’obiettivo del nuovo progetto inaugurato dalla Città metropolitana di Bologna in collaborazione con l’azienda Bonfiglioli. QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Un progetto per sensibilizzare e promuovere l’utilizzo della Bicipolitana. . . . Il target scelto per il ... (Bolognatoday.it)

Dalla Regione 15mila euro per il progetto "Rete Spazio Comune – valutiamoci per crescere" - Il Comune di Cesena è risultato vincitore del bando regionale “Partecipazione speciale 2024” a cui si era presentato candidando il progetto “Rete Spazio Comune – valutiamoci per crescere” incentrato sullo sviluppo di un percorso partecipato e finalizzato alla costruzione di un sistema di... (Cesenatoday.it)

Collegamento Latina-Latina Scalo - insorge l’opposizione : “Progetto deciso in riunioni segrete” - Insorge l’opposizione dopo le indiscrezioni di stampa circa il nuovo progetto per l’infrastruttura di collegamento tra Latina e Latina Scalo. La prima a sollevarsi, "dopo aver appreso dalla stampa dell’imminente approvazione in giunta del progetto", è stata la capogruppo del Movimento 5 Stelle... (Latinatoday.it)