Perseguitava l'ex moglie dopo la fine del matrimonio: divieto di avvicinamento per un 48enne (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un 48enne di Baronissi è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall’ex moglie. La misura cautelare è stata emessa, su richiesta della Procura di Nocera Inferiore, dal Gip a seguito di una denuncia della donna. Le accuseL’uomo, non accettando la Salernotoday.it - Perseguitava l'ex moglie dopo la fine del matrimonio: divieto di avvicinamento per un 48enne Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Undi Baronissi è stato sottoposto aldiai luoghi abitualmente frequentati dall’ex. La misura cautelare è stata emessa, su richiesta della Procura di Nocera Inferiore, dal Gip a seguito di una denuncia della donna. Le accuseL’uomo, non accettando la

Bonea (BN) : minaccia e picchia la moglie - scatta divieto di avvicinamento - Bonea. L’indagato l’avrebbe insultata con epiteti oltraggiosi, screditandola nel suo ruolo di madre. L’ultima aggressione lo scorso 25 agosto. Ad emettere il provvedimento l’uffidcio del GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica. A darne ... (Puntomagazine.it)

Divieto di Avvicinamento per un Uomo Accusato di Stalking dalla Ex Moglie - In un episodio precedente, la donna aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri. . leggi tutto . . A seguito di un’attenta indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avezzano, i Carabinieri hanno disposto una misura cautelare nei confronti dell’uomo, imponendogli il divieto di ... (Abruzzo24ore.tv)

Gioia Tauro - insulta e perseguita l’ex moglie : scatta il divieto di avvicinamento - Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di Gioia Tauro hanno eseguito una delicata operazione che ha portato all’emissione di un’ordinanza di divieto di avvicinamento per un uomo, accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie convivente. La misura cautelare è stata emessa dal... (Reggiotoday.it)