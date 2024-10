Orbetello, madre e figlio trovati morti nel giardino di casa (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – I corpi di due persone, l'anziana madre e figlio, sono stati ritrovati nel giardino di una casa di campagna nel comune di Orbetello, in provincia di Grosseto. La morte dei due congiunti risalirebbe a qualche giorno fa ma la scoperta dei cadaveri è avvenuta nel pomeriggio di oggi. Al momento non si esclude Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – I corpi di due persone, l'anziana, sono stati rineldi unadi campagna nel comune di, in provincia di Grosseto. La morte dei due congiunti risalirebbe a qualche giorno fa ma la scoperta dei cadaveri è avvenuta nel pomeriggio di oggi. Al momento non si esclude

