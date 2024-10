Lanazione.it - Onorificenze: il Gonfalone d’Argento all’Istituto Lama Tzong Khapa

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Pisa, 7 ottobre 2024 - Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato ildi Pomaia (Pisa) centro internazionale per lo studio e la pratica del buddismo tibetano tra i più importanti d’Europa, per l’impegno profuso nel ricercare il dialogo tra i popoli. Un riconoscimento proposto dal consigliere segretario Diego Petrucci, presente alla cerimonia, e votato all’unanimità dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa. A ricevere l’onorificenza la presidente dell’Istituto Lucia Landi. Il presidente Mazzeo ha voluto aprire la cerimonia chiedendo una preghiera da parte di tutti i partecipanti per i due dispersi, un bimbo e la nonna, nell’alluvione che ha colpito nelle ultime ore la zona del pisano. “È una giornata triste, la preoccupazione è forte e speriamo possano esseri trovati vivi”.