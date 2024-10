New Zealand-Ineos Britannia, America’s Cup 2024: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora pochi giorni di attesa in vista della sfida tra Emirates Team New Zealand e Ineos Britannia valevole per l’America’s Cup 2024, in programma a Barcellona a partire da sabato 12 ottobre. La serie che metterà in palio la 37ma Coppa America si svilupperà al meglio delle 13 regate, quindi alzerà al cielo la Vecchia Brocca il primo team capace di raggiungere quota 7 punti. Grande curiosità per assistere nelle acque catalane al confronto tra il Defender ed il Challenger of Record, che ha vinto la Louis Vuitton Cup battendo in semifinale Alinghi Red Bull Racing per 5-2 ed in finale Luna Rossa Prada Pirelli con il punteggio di 7-4. I Kiwi sono invece i campioni in carica e puntano alla terza affermazione consecutiva dopo i trionfi del 2017 e del 2021. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora pochi giorni di attesa in vista della sfida tra Emirates Team Newvalevole per l’Cup, ina Barcellona a partire da sabato 12 ottobre. La serie che metterà in palio la 37ma Coppa America si svilupperà al meglio delle 13 regate, quindi alzerà al cielo la Vecchia Brocca il primo team capace di raggiungere quota 7 punti. Grande curiosità per assistere nelle acque catalane al confronto tra il Defender ed il Challenger of Record, che ha vinto la Louis Vuitton Cup battendo in semifinale Alinghi Red Bull Racing per 5-2 ed in finale Luna Rossa Prada Pirelli con il punteggio di 7-4. I Kiwi sono invece i campioni in carica e puntano alla terza affermazione consecutiva dopo i trionfi del 2017 e del 2021. (Oasport.it)

Oasport.it - New Zealand-Ineos Britannia, America’s Cup 2024: programma, orari, tv, streaming

