Monza-Roma a Open Var, Gervasoni assolve La Penna e Aureliano: “Contatto Baldanzi-Kyriakopoulos fortuito” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tra gli episodi più discussi di questa settima giornata di Serie A passata in archivio c’è senz’altro il rigore richiesto dalla Roma nella sfida pareggiata 1-1 a Monza. Contatto in area di rigore tra Kyriakopoulos e Baldanzi, con l’esterno dei brianzoli protagonista di un pestone ai danni del calciatore giallorosso. Un’azione che ha portato anche il ds della Roma Ghisolfi a lamentarsi davanti alle telecamere nel post-partita. Nel corso di Open Var, il programma di Dazn incaricato di analizzare i più importanti episodi arbitrali, è intervenuto Andrea Gervasoni, Commissario Designatore della CAN, che ha detto la sua dopo aver ascoltato i dialoghi tra l’arbitro La Penna e la Sala Var, dove c’era Aureliano. Dalle immagini mostrate si nota il direttore di gara esclamare: “Non è successo niente, niente!”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tra gli episodi più discussi di questa settima giornata di Serie A passata in archivio c’è senz’altro il rigore richiesto dallanella sfida pareggiata 1-1 ain area di rigore tra, con l’esterno dei brianzoli protagonista di un pestone ai danni del calciatore giallorosso. Un’azione che ha portato anche il ds dellaGhisolfi a lamentarsi davanti alle telecamere nel post-partita. Nel corso diVar, il programma di Dazn incaricato di analizzare i più importanti episodi arbitrali, è intervenuto Andrea, Commissario Designatore della CAN, che ha detto la sua dopo aver ascoltato i dialoghi tra l’arbitro Lae la Sala Var, dove c’era. Dalle immagini mostrate si nota il direttore di gara esclamare: “Non è successo niente, niente!”.

