Moda e intelligenza artificiale? Vestiaire Collective punta al riconoscimento di modelli visivi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un periodo di cambiamenti quello per, la piattaforma di second hand di lusso comparsa anche sul piccolo schermo (grazie a Emily in Paris). Ha infatti deciso di investire sull’per implementare un nuovo motore di ricerca: dovrebbe essere in grado di tradurre le ricerche per parole chiave in undi. Sempre utilizzando questo mezzo, entro fine anno vorrebbe (e dovrebbe riuscire) sfruttare questa tecnologia anche per idi prezzo. Perchéha investito nell’? Il comunicato stampa afferma che “Questo aggiornamento ottimizza la capacità del motore di ricerca di comprendere le caratteristiche visive e fornisce risultati più accurati, con l’obiettivo di aumentare i tassi di conversione e le vendite.