Milan ko 2-1 a Firenze Adli e Gudmundsson stendono i rossoneri

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo tre vittorie di fila ilva ko in trasferta contro la Fiorentina. Al Franchi i viola si impongono 2-1 grazie ai gol dial 35? eal 73?; inutile rete di Pulisic al 60? per gli ospiti. La partita passerà alla storia per i tre rigori parati, il primo da Maignan che blocca il tiro di Kean, gli altri due da De Gea che ferma prima Theo Hernandez e poi Abraham. In classifica isono sesti con 11 punti insieme al Torino, due meno del terzetto al terzo posto Juventus, Lazio e Udinese, mentre i gigliati sono ottavi a quota 10 insieme a Roma, Empoli e Atalanta. Al 7? giocata di Leao sulla sinistra, il portoghese salta Dodo che lo trattiene platealmente per negargli l'ingresso in area. L'arbitro lo ammonisce. Al 9? calcio di punizione velenoso di Pulisic: Gabbia anticipa De Gea ma manda alto di testa.