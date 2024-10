Lanotiziagiornale.it - Medio Oriente, Papa Francesco bacchetta la comunità internazionale: “Vergognosa incapacità nel far tacere le armi e mettere fine alla tragedia in Palestina”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Siamo di fronte ad una “dellae dei Paesi più potenti di farlee didella guerra” in. Questo quanto dichiarato dain una lettera ai cattolici del, in occasione del primo anniversario del brutale attacco dei terroristi di Hamas a Israele in cui persero la vita oltre 1400 israeliani, dando il viacrisi che sta mettendo a ferro e fuoco l’area. Quella odierna è “una giornata triste. Un anno fa è divampata la miccia dell’odio” nella Striscia di Gaza, e da quel momento “non si è spenta, ma è deflagrata in una spirale di violenza, nelladellae dei Paesi più potenti di farlee didella guerra”, ha ricordato il Pontefice.