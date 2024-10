Manovra: Cgil, lunga stagione di rigore e tagli, è scelta politica (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – “La prossima legge di bilancio inaugurerà una lunga stagione di rigore e tagli alla sanità, a istruzione e ricerca, alla previdenza, ai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici, agli enti locali, agli investimenti”. E’ quanto si legge nell’ordine del giorno approvato dall’assemblea generale della Cgil. “Tutto ciò non è una prospettiva inevitabile, ma il risultato di una precisa scelta politica: quella di non toccare extraprofitti, profitti, rendite finanziare e immobiliari, grandi patrimoni, evasione fiscale e contributiva – aggiunge – E senza un progetto di politiche industriali che vincoli le imprese nazionali e multinazionali a produrre non solo profitto per sé e per gli 2 azionisti, ma ricchezza per i lavoratori e per il paese. Lapresse.it - Manovra: Cgil, lunga stagione di rigore e tagli, è scelta politica Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (LaPresse) – “La prossima legge di bilancio inaugurerà unadialla sanità, a istruzione e ricerca, alla previdenza, ai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici, agli enti locali, agli investimenti”. E’ quanto si legge nell’ordine del giorno approvato dall’assemblea generale della. “Tutto ciò non è una prospettiva inevitabile, ma il risultato di una precisa: quella di non toccare extraprofitti, profitti, rendite finanziare e immobiliari, grandi patrimoni, evasione fiscale e contributiva – aggiunge – E senza un progetto di politiche industriali che vincoli le imprese nazionali e multinazionali a produrre non solo profitto per sé e per gli 2 azionisti, ma ricchezza per i lavoratori e per il paese.

