Mamma non respiro Poi Sammy Basso muore tra le sue braccia | gli ultimi tristi momenti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Se n’è andato tra ledella. Tutta l’Italia sta piangendo in queste ore la morte di. L’uomo di 28 anni di Tezze sul Brenta (Vicenza), venuto a mancare sabato 5 ottobre 2024, era un biologo molto noto per aver fatto conoscere la progeria. Proprio in queste ore stanno emergendo i dettagli sui suoidi vita.ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca e alla sperimentazione sulla malattia che non è mai riuscita a spegnere il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere, amare, credere. Di lui Lorenzo Jovanotti, suo amico, ha detto: “Era davvero difficile incontrare qualcuno di più vivo di lui quando era in giro”. Anche Papa Francesco era rimasto colpito dal suo temperamento. A 17 annigli aveva inviato una lettera dicendogli che lo apprezzava per i suoi modi schietti e diretti.