Maltempo in arrivo, allerta da gialla ad arancione sul nostro territorio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, alla luce delle previsioni meteo avverse a partire da domattina, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 12 di martedì 8 ottobre 2024 alle ore 14 di mercoledì 9 ottobre, in cui si dichiara: lo Padovaoggi.it - Maltempo in arrivo, allerta da gialla ad arancione sul nostro territorio Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, alla luce delle previsioni meteo avverse a partire da domattina, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 12 di martedì 8 ottobre 2024 alle ore 14 di mercoledì 9 ottobre, in cui si dichiara: lo

Maltempo - temporale in arrivo : per domani è allerta gialla - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Il maltempo spaventa ancora Bologna e l’Emilia-Romagna. Dopo gli episodi della scorsa settimana e di metà settembre, una nuova ondata di pioggia dovrebbe colpire il territorio bolognese, anche se con meno entità rispetto ai giorni passati... (Bolognatoday.it)

Maltempo sull’Italia - in arrivo due perturbazioni : previsioni meteo prossimi giorni - La prima perturbazione in queste ore sta già interessando il Nord con le prime piogge sui settori occidentali. Ma sarà domani, martedì 8 ottobre, che il fronte […]. In arrivo due perturbazioni sull'Italia. Non c’è pace dunque per molte regioni sul fronte maltempo e piogge. Da Milano a Roma, cosa ... (Sbircialanotizia.it)

Maltempo - in arrivo due forti perturbazioni che interesseranno anche le nostre zone - . Coinvolto. com Edoardo Ferrara che spiega - “una prima intensa perturbazione è ormai imminente con apice del maltempo nel corso di martedì. . “L'autunno 2024 continua a spingere sull'acceleratore con nuove fasi di maltempo, anche severo, in vista per l'Italia” - lo conferma il meteorologo di ... (Frosinonetoday.it)