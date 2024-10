LIVE Berrettini-Rune 6-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il primo set (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 CHE PUNTOOO! Splendida difesa dell’azzurro, che cambia marcia con la fiondata di dritto incrociato. 15-15 Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto da parte di Rune. 0-15 Risposta aggressiva e preciso dritto inside out del danese. 1-0 Game Rune. Non passa il rovescio difensivo di Berrettini, che torna ora alla battuta. 40-15 Lo scandinavo comanda lo scambio sin dal servizio. 30-15 Sulla riga il dritto inside out del danese. 15-15 A metà rete la risposta di rovescio del romano. 0-15 Si parte con la stecca di dritto di Rune. SECONDO SET 6-4 primo SET Berrettini! ACE! Matteo chiude alla sua maniera un ottimo primo parziale. 40-15 Si ferma sul nastro il dritto incrociato del romano. 40-0 TRE SET POINT Berrettini. Splendida palla corta di dritto in uscita dal servizio dell’azzurro. 30-0 Quinto ACE dell’italiano. Oasport.it - LIVE Berrettini-Rune 6-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il primo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 CHE PUNTOOO! Splendida difesa del, che cambia marcia con la fiondata di dritto incrociato. 15-15 Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto da parte di. 0-15 Risposta aggressiva e preciso dritto inside out del danese. 1-0 Game. Non passa il rovescio difensivo di, che torna ora alla battuta. 40-15 Lo scandinavo comanda lo scambio sin dal servizio. 30-15 Sulla riga il dritto inside out del danese. 15-15 A metà rete la risposta di rovescio del romano. 0-15 Si parte con la stecca di dritto di. SECONDO SET 6-4SET! ACE! Matteo chiude alla sua maniera un ottimoparziale. 40-15 Si ferma sul nastro il dritto incrociato del romano. 40-0 TRE SET POINT. Splendida palla corta di dritto in uscita dal servizio del. 30-0 Quinto ACE dell’italiano.

